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26.08.2026 06:31:28
Socovesa: Bilanz zum abgelaufenen Quartal
Socovesa lud am 24.08.2026 zur turnusmäßigen Finanzkonferenz und hat dort das Zahlenwerk zum jüngsten Quartal veröffentlicht, das am 30.06.2026 endete.
Es wurde ein Verlust je Aktie in Höhe von 5,56 CLP vermeldet. Im Vorjahresvergleich waren -0,070 CLP erwirtschaftet worden.
Der Umsatz für das abgelaufene Quartal belief sich auf 37,70 Milliarden CLP – das entspricht einem Minus von 49,41 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem 74,51 Milliarden CLP in den Büchern gestanden hatten.
Redaktion finanzen.at
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