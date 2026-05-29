Socovesa: Das sind die jüngsten Quartalszahlen

Socovesa hat in der Finanzkonferenz zum Quartalsende am 26.05.2026 die Bücher zum vergangenen Jahresviertel geöffnet, das am 31.03.2026 abgelaufen war.

Es wurde ein Verlust je Aktie in Höhe von 5,21 CLP vermeldet. Im Vorjahresvergleich waren -6,610 CLP erwirtschaftet worden.

In Sachen Umsatz präsentierte das Unternehmen 54,29 Milliarden CLP – eine Minderung von 0,83 Prozent gegenüber dem Umsatz im Vorjahresviertel. Damals hatte der Konzern einen Umsatz von 54,75 Milliarden CLP eingefahren.

Redaktion finanzen.at