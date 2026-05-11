Soda Nikka: Bilanz zum abgelaufenen Quartal

Soda Nikka präsentierte in der am 08.05.2026 stattfindenden Finanzkonferenz das Zahlenwerk zum jüngsten Quartal, welches am 31.03.2026 endete.

In Sachen EPS wurden 22,53 JPY je Aktie ausgewiesen. Im vergangenen Jahr hatte Soda Nikka 15,32 JPY je Aktie eingenommen.

Auf der Umsatzseite wurde eine Steigerung um 1,89 Prozent gegenüber dem im Vorjahresviertel erwirtschafteten Umsatz in Höhe von 16,24 Milliarden JPY generiert. Dementsprechend wurde der jüngste Umsatz mit 16,55 Milliarden JPY ausgewiesen.

Das Ergebnis je Aktie für das vergangene Gesamtjahr wurde auf 103,62 JPY beziffert, während im Vorjahr 96,51 JPY je Aktie in den Büchern standen.

Das Unternehmen wies eine Umsatzsteigerung für das abgelaufenen Jahr von 2,37 Prozent auf 66,69 Milliarden JPY aus. Im Vorjahr hatte ein Umsatz von 65,15 Milliarden JPY in den Büchern gestanden.

Redaktion finanzen.at