Soda Nikka mit Zahlen zum abgelaufenen Quartal

Soda Nikka ließ sich am 06.11.2025 in die Bücher schauen: Auf der vierteljährlichen Finanzkonferenz hat Soda Nikka die Bilanz zum am 30.09.2025 beendeten Jahresviertel offengelegt.

Der Gewinn je Aktie lag bei 36,98 JPY. Im Vorjahresquartal hatte das Unternehmen einen Gewinn von 15,67 JPY je Aktie vermeldet.

Beim Umsatz wurden 16,91 Milliarden JPY gegenüber 15,98 Milliarden JPY im Vorjahreszeitraum ausgewiesen.

Redaktion finanzen.at