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04.08.2026 06:31:29
Soda Nikka: Quartalsergebnisse zum jüngsten Jahresviertel
Soda Nikka präsentierte am 03.08.2026 die Bilanzzahlen zum am 30.06.2026 beendeten Jahresviertel.
Soda Nikka hat im jüngsten Jahresviertel einen Gewinn von 34,78 JPY je Aktie erwirtschaftet. Im Vorjahresviertel waren es 15,93 JPY je Aktie gewesen.
Auf der Umsatzseite standen 18,46 Milliarden JPY in den Büchern. Im Vorjahreszeitraum hatte das Unternehmen 16,02 Milliarden JPY umgesetzt.
Redaktion finanzen.at
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