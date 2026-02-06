Soda Nikka: Was beim Unternehmen in den jüngsten Büchern steht

Soda Nikka hat am 05.02.2026 die Bilanz zum am 31.12.2025 abgelaufenen Quartal präsentiert.

In Sachen EPS wurden 28,18 JPY je Aktie ausgewiesen. Im vergangenen Jahr hatte Soda Nikka 22,90 JPY je Aktie eingenommen.

Gegenüber dem Vorjahreszeitraum hat Soda Nikka im abgelaufenen Quartal eine Umsatzsteigerung von 0,31 Prozent erzielt. Der Umsatz lag bei 17,21 Milliarden JPY. Im Vorjahresviertel waren 17,15 Milliarden JPY in den Büchern gestanden.

Redaktion finanzen.at