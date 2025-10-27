Soder Sportfiske Registered: Bilanzzahlen zum vergangenen Quartal

Soder Sportfiske Registered hat am 24.10.2025 das Zahlenwerk zum am 30.09.2025 abgelaufenen Jahresviertel vorgestellt.

Das EPS wurde auf 0,38 SEK beziffert. Ein Jahr zuvor waren 0,540 SEK je Aktie erzielt worden.

Soder Sportfiske Registered hat das vergangene Quartal mit einem Umsatz von insgesamt 65,4 Millionen SEK abgeschlossen. Das entspricht einem Rückgang um 0,76 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem 65,9 Millionen SEK erwirtschaftet worden waren.

Redaktion finanzen.at