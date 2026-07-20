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20.07.2026 06:31:29
Soder Sportfiske Registered hat Bilanz für das abgelaufene Quartal gezogen
Soder Sportfiske Registered präsentierte am 17.07.2026 die Bilanzzahlen zum am 30.06.2026 beendeten Jahresviertel.
Das Ergebnis je Aktie für das vergangene Quartal wurde auf 0,64 SEK beziffert, während im Vorjahresquartal 0,540 SEK je Aktie in den Büchern standen.
Gegenüber dem Vorjahreszeitraum hat Soder Sportfiske Registered im abgelaufenen Quartal eine Umsatzsteigerung von 6,06 Prozent erzielt. Der Umsatz lag bei 75,3 Millionen SEK. Im Vorjahresviertel waren 71,0 Millionen SEK in den Büchern gestanden.
Redaktion finanzen.at
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