Soder Sportfiske Registered legte Quartalsergebnis vor

Soder Sportfiske Registered äußerte sich am 23.10.2026 zu den Geschäftsergebnissen des am 30.09.2026 abgelaufenen Quartals.

Der Gewinn je Aktie lag bei 0,73 SEK. Im Vorjahresquartal hatte das Unternehmen einen Gewinn von 0,380 SEK je Aktie vermeldet.

Der Umsatz lag bei 73,1 Millionen SEK – das entspricht einem Zuwachs von 11,77 Prozent gegenüber dem Vorjahreszeitraum. Damals waren 65,4 Millionen SEK erwirtschaftet worden.

Redaktion finanzen.at