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27.04.2026 06:31:29
Soder Sportfiske Registered präsentierte das Zahlenwerk zum abgelaufenen Jahresviertel
Soder Sportfiske Registered hat am 24.04.2026 bei der vierteljährlichen Finanzkonferenz die Zahlen zum jüngsten Quartal vermeldet.
Es wurde ein Verlust je Aktie von 0,25 SEK gegenüber -0,170 SEK im Vorjahresquartal verkündet.
In Sachen Umsatz präsentierte das Unternehmen 45,2 Millionen SEK – eine Minderung von 2,38 Prozent gegenüber dem Umsatz im Vorjahresviertel. Damals hatte der Konzern einen Umsatz von 46,3 Millionen SEK eingefahren.
Redaktion finanzen.at
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