Sodick gewährte Anlegern Blick in die Bücher
Sodick hat am 13.02.2026 das Zahlenwerk zum am 31.12.2025 ausgelaufenen Quartal vorgelegt.
Das EPS wurde auf 46,30 JPY beziffert. Im Vorjahresquartal hatten 73,13 JPY je Aktie in den Büchern gestanden.
Umsatzseitig wurden 24,23 Milliarden JPY vermeldet. Im Vorjahresviertel hatte Sodick 22,66 Milliarden JPY umgesetzt.
Für das Gesamtjahr wurde ein Gewinn je Aktie von 89,19 JPY ausgewiesen. Im Vorjahr war ein Gewinn je Aktie von 81,06 JPY erwirtschaftet worden.
Auf der Umsatzseite standen 80,57 Milliarden JPY in den Büchern. Im Vorjahr hatte das Unternehmen 73,67 Milliarden JPY umgesetzt.
Redaktion finanzen.at
Hinweis: Sie möchten dieses Wertpapier günstig handeln? Sparen Sie sich unnötige Gebühren! Bei finanzen.net Brokerage handeln Sie Ihre Wertpapiere für nur 5 Euro Orderprovision* pro Trade? Hier informieren!
