11.11.2025 06:31:28
Sodick informierte über die jüngsten Quartalsergebnisse
Sodick stellte am 10.11.2025 die jüngste Quartalsbilanz zum am 30.09.2025 abgelaufenen Quartal vor.
Der Gewinn je Aktie lag bei 21,37 JPY. Im Vorjahresquartal hatte das Unternehmen einen Gewinn von -7,850 JPY je Aktie vermeldet.
Das Unternehmen wies eine Umsatzsteigerung von 5,49 Prozent auf 18,37 Milliarden JPY aus. Im Vorjahresquartal hatte ein Umsatz von 17,41 Milliarden JPY in den Büchern gestanden.
