Sodick informierte über die jüngsten Quartalsergebnisse

Sodick lud am 06.11.2026 zur Finanzkonferenz und hat dort die Zahlen zum am 30.09.2026 abgelaufenen Jahresviertel präsentiert.

Das EPS wurde auf 58,08 JPY beziffert. Ein Jahr zuvor waren 21,37 JPY je Aktie erzielt worden.

Den Umsatz betreffend wurde ein Zuwachs von 35,20 Prozent gegenüber dem Vorjahresquartal erwirtschaftet. Zuletzt wurden 24,83 Milliarden JPY umgesetzt, gegenüber 18,37 Milliarden JPY im Vorjahreszeitraum.

Redaktion finanzen.at