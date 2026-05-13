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13.05.2026 06:31:29
Sodick: Zahlen zum abgelaufenen Jahresviertel
Sodick stellte am 12.05.2026 die jüngste Quartalsbilanz zum am 31.03.2026 abgelaufenen Quartal vor.
Es stand ein EPS von 38,76 JPY je Aktie in den Büchern. Ein Jahr zuvor hatte bei Sodick noch ein Gewinn pro Aktie von 18,72 JPY in den Büchern gestanden.
In Sachen Umsatz standen im vergangenen Quartal 21,62 Milliarden JPY in den Büchern. Dies kommt einer Steigerung um 14,91 Prozent gegenüber dem Umsatz im Vorjahresviertel gleich. Damals hatte Sodick einen Umsatz von 18,82 Milliarden JPY eingefahren.
Redaktion finanzen.at
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