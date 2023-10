Söder - Scholz soll Ampel beenden und mit Union regieren

Berlin (Reuters) - Bayerns Ministerpräsident Markus Söder hat Kanzler Olaf Scholz aufgefordert, die Ampel-Regierung mit Grünen und FDP zu beenden und eine Regierung mit der Union zu bilden.

"Meiner Meinung nach ist die Ampel stehend k.o.", sagte der CSU-Chef am Freitag in Berlin. Sie habe nicht mehr die Kraft, die große Herausforderung bei der Migration zu lösen. "Deshalb braucht es eine neue Regierung." Nötig sei eine "Regierung der nationalen Vernunft". Söder sprach sich dafür aus, dass die Union bis 2025 auch als Juniorpartner in eine Regierung eintreten sollte. Im Umfeld von CDU-Chef Friedrich Merz stieß dies allerdings auf wenig Begeisterung. "Es gibt eine Bundesregierung. Diese Frage stellt sich jetzt nicht", hieß es gegenüber der Nachrichtenagentur Reuters aus der CDU/CSU-Fraktionsspitze.

CSU-Chef Söder argumentiert, dass grundlegende Beschlüsse in der von den Menschen als wichtigstes Thema wahrgenommenen Migrationskrise mit den Grünen in der Regierung nicht möglich seien. "Unser Land steht vor großen Problemen, die Demokratie vor ihrer schwersten Bewährungsprobe", sagte Söder und verwies auf die Wahlergebnisse und Umfragewerte der AfD und die bevorstehende Gründung einer Partei der bisherigen Linken-Politikerin Sahra Wagenknecht. "Die Fliehkräfte aus dem Zentrum der Demokratie verstärken sich. Es gibt beginnende Warnsignale, wie wir sie in Weimar erlebt haben."

Deutschland sei beim Thema Migration "organisatorisch und emotional" überfordert, kritisierte Söder. Vor einem halben Jahr hätte die Ampel-Koalition das Problem noch mit kleineren Reformen lösen können, das sei nun nicht mehr möglich. "Es braucht eine grundlegende Wende in der Migrationspolitik". Söder kritisierte auch die Beschlüsse der Ministerpräsidentenkonferenz (MPK) und des Spitzentreffens im Kanzleramt vergangenen Freitag als "halbherzig". Die Beschlüsse der MPK zu Migration seien "an einigen Stellen eher wachsweich".

Die Spitzen der Ampel-Koalition wollen am Freitagnachmittag im Koalitionsausschuss nicht nur über den Nahost-Konflikt beraten, sondern auch über Migration und die Frage, wie SPD, Grüne und FDP besser zusammenarbeiten können. Alle drei Parteien haben in den Landtagswahlen in Bayern und Hessen zum Teil schwere Verluste hinnehmen müssen.

In dem am Freitag veröffentlichten ZDF-Politbarometer steigt die Union um vier Prozentpunkte auf 30 Prozent. Die Kanzlerpartei SPD kommt nur noch auf 15 Prozent (minus zwei), die Grünen auf 14 Prozent (minus zwei), die FDP auf fünf Prozent (minus eins). Die AfD ist mit 21 Prozent dagegen weiter zweistärkste Kraft. Die Linken kommen auf fünf, die Freien Wähler bundesweit auf drei Prozent. Bei den Beliebtheitswerten verlieren alle Ampel-Politiker deutlich, Söder kommt dagegen auf den zweiten, Merz auf den vierten Platz.

