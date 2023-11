Söder besteht vor Bund-Länder-Treffen auf Begrenzung der Zuwanderung

MÜNCHEN (dpa-AFX) - Vor dem Treffen der Regierungschefs von Bund und Länder am kommenden Montag fordert der bayerische Ministerpräsident Markus Söder dringend Lösungen in der Migrationspolitik - vor allem eine Begrenzung der Zuwanderung. "Vertagen ist keine Lösung", sagte Söder am Dienstag kurz nach seiner Wiederwahl als bayerischer Regierungschef im Landtag in München. Es brauche eine Begrenzung der unkontrollierten Zuwanderung. Und es sei deshalb wichtig, dass am kommenden Montag eine Lösung gefunden werde. Es brauche "endlich eine gute, eine tragfähige, dauerhafte Lösung", sagte der CSU-Chef./had/DP/ngu