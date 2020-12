Söder deutet mögliche weitere Verschärfung von Anti-Corona-Kurs an

BERLIN (dpa-AFX) - Bayerns Ministerpräsident Markus Söder (CSU) hat eine mögliche weitere Verschärfung der Anti-Corona-Maßnahmen von Bund und Ländern angedeutet. Irgendwann werde man überlegen müssen, die Maßnahmen an einigen Stellen noch zu vertiefen, sagte Söder am Mittwoch nach einer Videoschalte der Länder-Regierungschefs mit Kanzlerin Angela Merkel (CDU) in Berlin. Man müsse dann überlegen: lieber kürzer konsequenter als länger halbkonsequent./bk/hoe/sk/sam/kr/had/ctt/DP/he