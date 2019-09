Söder: Deutschland redet Schlüsselindustrie kaputt

FRANKFURT (Dow Jones)--Der bayerische Ministerpräsident Markus Söder hat die Autoindustrie verteigt: Die seit Jahren anhaltende Kritik gegenüber dem Auto könne er nicht verstehen, sagte er der Zeitung Bild am Sonntag: "Wir sind das einzige Land der Welt, das seine wichtigste Industrie tagtäglich kaputt redet. Ich wünschte mir mehr Technologie-Patriotismus. Klimafreundliche Fahrzeuge sind die Chance für das Autoland Deutschland."

Söder bekräftigte seine Absage an neue Schulden für den Klimaschutz: "Wenn wir die schwarze Null für den Klimaschutz aufgeben, wäre das ein verheerendes Signal nach ganz Europa."

Für das Klimapaket der Großen Koalition, das am kommenden Freitag beschlossen werden soll, stellt Söder klare Bedingungen: "Das Paket, darf nicht zur Spaltung des Landes führen und aus der ökologischen Frage keine soziale Frage machen. Mit der CSU wird es daher keine Einführung einer CO2-Steuer geben. Wir wollen CO2 über Zertifikate reduzieren. Im Gegenzug müssen wir die Bürger entlasten", so Söder. "Ich denke an eine Senkung der EEG-Umlage, um damit Strompreise zu reduzieren und an eine Erhöhung der Pendlerpauschale."

September 15, 2019 04:47 ET (08:47 GMT)