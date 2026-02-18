|
18.02.2026 11:17:38
Söder erteilt höheren Spritpreisen Absage
PASSAU (dpa-AFX) - CSU-Chef Markus Söder hat höheren Preisen für Benzin und Diesel in Deutschland eine klare Absage erteilt. "Das wird an der CSU scheitern, wir brauchen das Auto auch weiter im ländlichen Raum", sagte der bayerische Ministerpräsident in seiner Rede beim politischen Aschermittwoch in Passau.
Die CSU sei die "Partei des ländlichen Raums" und habe auch deshalb die Erhöhung der Pendlerpauschale durchgesetzt, als Ausgleich für die steigenden Benzinkosten. "350 Euro pro Jahr für jeden, der mehr als 50 Kilometer fährt", sagte Söder./had/DP/jha
Der finanzen.at Ratgeber für Aktien!
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!
Eintrag hinzufügen Eintrag bearbeiten
Hinweis: Sie möchten dieses Wertpapier günstig handeln? Sparen Sie sich unnötige Gebühren! Bei finanzen.net Brokerage handeln Sie Ihre Wertpapiere für nur 5 Euro Orderprovision* pro Trade? Hier informieren!
Erfolgreich hinzugefügt! Zu Portfolio/Watchlist wechseln.
Es ist ein Fehler aufgetreten!
Letzte Top-Ranking Nachrichten
Börse aktuell - Live TickerATX letztlich schwächer -- DAX schlussendlich leichter -- Nikkei letztlich in Grün - Chinas Börsen ruhen
Der heimische Aktienmarkt notierte am Donnerstag tiefer. Auch der DAX verzeichnete Verluste. Die Wall Street zeigt sich mit Verlusten. Der japanische Aktienmarkt präsentierte sich am Donnerstag gut behauptet.