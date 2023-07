Söder: Es wird keinen AfD-Landrat oder AfD-Oberbürgermeister in Bayern geben

Von Andrea Thomas

BERLIN (Dow Jones)--Bayerns Ministerpräsident Markus Söder (CSU) hat sich überzeugt gezeigt, dass die AfD in seinem Bundesland keine führende Rolle in den Kommunen übernehmen wird. Gleichzeitig machte er klar, dass er jegliche Art der Zusammenarbeit mit der AfD ablehnt. "Es wird keinen AfD-Landrat oder AfD-Oberbürgermeister in Bayern geben", sagte Söder, der auch CSU-Chef ist, auf einer Pressekonferenz in München. "Da bin ich einfach sicher."

Mit Blick auf die Aussagen von CDU-Chef Friedrich Merz, der am Sonntag eine Kooperation mit der AfD auf kommunaler Ebene nicht ausgeschlossen, dies dann aber am Montagmorgen wieder zurückgenommen hatte, sagte Söder, man müssen die Sorge und Nöte der Menschen ernst nehmen. Aber seine Partei sei ganz klar "gegen jede Form der Kooperation mit der AfD", egal ob auf europäischer, auf Bundes- oder auf kommunaler Ebene.

"Ein Nein heißt ein Nein. Dort gibt es keine Relativierung und kein Aufweichen. Denn die AfD ist schlecht für unser Land. Die AfD nutzt unserem Land nicht", sagte Söder. Die AfD wolle aus der Europäischen Union und des transatlantischen Verteidigungsbündnis Nato austreten. Dies wäre schädlich für Deutschland.

Söder machte sich nach einer Sitzung der Parteigremien zudem für einen anderen Ansatz im Leistungssystem für Asylbewerbern stark. Sollte ein Asylantrag nicht anerkannt worden sein, dann sollte auf Sachleistung umgestellt werden.

Außerdem sollte die Höhe der Leistungen auf unterhalb der des Bürgergeldes abgesenkt werden, um die Magnetwirkung für Asylbewerber nach Deutschland zu verringern, wie CSU-Landesgruppenchef Alexander Dobrindt erklärte. Zudem sollten Asylbewerber als Teil der Integrationsleistung arbeiten.

Kontakt zur Autorin: andrea.thomas@wsj.com

DJG/aat/apo

(END) Dow Jones Newswires

July 24, 2023 07:36 ET (11:36 GMT)