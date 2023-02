Söder setzt auf Koalition mit Freien Wählern nach Landtagswahl - Gegen Grüne

München (Reuters) - Der CSU-Chef und bayerische Ministerpräsident Markus Söder hat sich klar für eine Fortsetzung seiner Koalition mit den Freien Wählern nach der Landtagswahl im Herbst ausgesprochen.

"Wir setzen die Koalition in München fort, nicht mit den Grünen, sondern mit den Freien Wählern", sagte Söder beim Politischen Aschermittwoch der CSU in Passau. "Wir wollen die Grünen nicht in der bayerischen Staatsregierung." Er kritisierte die Grünen als Partei der Verbote und Vorschriften, etwa was Autos, Fleischkonsum oder Gendern betreffe. "Wir sind das gesellschaftliche Gegenmodell."

Bayern wählt am 8. Oktober einen neuen Landtag. Die CSU, die bei der Wahl vor viereinhalb Jahren 37,2 Prozent der Stimmen erhielt, kletterte in Umfragen zuletzt auf Werte um 40 Prozent. Die Freien Wähler lagen mit zehn Prozent knapp unter ihrem vergangenen Wahlergebnis. Zweitstärkste Partei sind die Grünen, die Umfragen zufolge erneut auf eine Größenordnung in Höhe ihres Wahlergebnisses von 17,6 Prozent hoffen können. SPD und AfD haben Umfragewerte von rund zehn Prozent, während die FDP an der Fünf-Prozent-Hürde scheitern könnte.

