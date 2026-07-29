|
29.07.2026 18:18:38
Söder sieht weitere politische Zukunft für Spahn
BERLIN (dpa-AFX) - Der zurückgetretene Unionsfraktionschef Jens Spahn hat nach Einschätzung des CSU-Vorsitzenden Markus Söder weiter eine politische Zukunft vor sich. "Ich glaube, dass der Weg von Jens Spahn noch nicht beendet ist", sagte der bayerische Ministerpräsident nach der Sondersitzung der CDU/CSU-Bundestagsfraktion in Berlin. "Denn jemand mit solchen Talenten und so einer politischen Kraft, der wird sicher irgendwann wieder eine führende Rolle übernehmen."
Spahn hatte scharfe Kritik auch aus der Union auf sich gezogen, weil er und sein Ehemann Daniel Funke mit Hilfe einer Leihmutter in den USA ein Kind bekommen hatten. Damit umgingen die beiden ein in Deutschland geltendes Verbot und einen Parteitagsbeschluss der CDU. Spahn trat nach scharfer Kritik aus der Union und einer Aufforderung des Kanzlers zurück. Er löste damit eine größere Personalrochade im Kabinett von Bundeskanzler Friedrich Merz (CDU) und in der CDU-Spitze aus./sk/DP/he
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!
Letzte Top-Ranking Nachrichten
Börse aktuell - Live TickerBilanzflut: US-Börsen letztlich stark -- ATX geht mit kräftigen Gewinnen in den Feierabend -- DAX schließt höher -- Asiens Börsen letztlich mehrheitlich im Plus
Der heimische Aktienmarkt legte am Donnerstag deutlich zu. Auch für den deutschen Leitindex ging es aufwärts. Die US-Börsen stiegen kräftig. Die Börsen in Fernost zeigten sich überwiegend fester.