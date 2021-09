Söder: Stehen voll hinter Laschet

Von Andrea Thomas

BERLIN (Dow Jones)--CSU-Chef Markus Söder hat dem Unionskanzlerkandidat Armin Laschet seine volle Unterstützung zugesagt. "Wir stehen zu hundert Prozent zu Armin Laschet", so Söder vor Beginn des CSU-Parteitags in Nürnberg. Nach dem jüngsten Abwärtstrend für die Union sehe er nun in den Umfragen eine Stabilisierung. Laschet und er hätten eine "große gemeinsame Basis" und seien "wild entschlossen, den Trend noch zu drehen".

"Man merkt ja, dass die Umfragen sich etwas verändern. Man kann noch nicht von der Trendwende reden. Aber man merkt: Es stabilisiert sich, es beginnt sich etwas zu verändern", meinte Söder. "Man spürt auch, dass die Bürger schon ernsthaft überlegen: Wollen wir wirklich Links, was bedeutet das, welche Konsequenzen stehen dahinter." Auch eine Koalition aus SPD, FDP und Grüne, die sogenannte Ampel-Koalition, entfalte nicht so viel Faszination, wie mancher es glaube.

In den verbleibenden zwei Wochen bis zum Wahlkampf werde es noch einen "wirklich engagierten Wahlkampf" geben. An Kampfeswillen werde es nicht fehlen. "Ich glaube, Links ist sich zu sicher, dass sie gewinnt. Links versucht jetzt ihrerseits, bloß die Bälle flach zu halten. Das werden wir nicht zulassen", so Söder.

Aktuelle Umfragen zur Bundestagswahl, bei der Bundeskanzlerin Angela Merkel (CDU) nicht erneut antritt, sehen die SPD vor der Union, die Grünen liegen auf Rang drei.

