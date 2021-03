Söder und Kretschmer dämpfen Hoffnung auf Öffnungsschritte

Von Andrea Thomas

BERLIN (Dow Jones)--Bayerns Ministerpräsident Markus Söder und sein sächsischer Kollege Michael Kretschmer haben am Montag angesichts der steigenden Corona-Infektionen vor voreiligen Öffnungsschritten gewarnt. Nötig sei eine schnellere Impfung der Bevölkerung und besonders auch der Bevölkerung in Hotspots.

Söder betonte, die ansteckendere britische Corona-Variante sei auf dem Vormarsch und daher könne es keinen "Blindflug in die dritte Welle" und "keinen Öffnungsrausch" geben. Man dürfe nicht die Nerven verlieren und einfach allen Wünschen entsprechen. Nötig sei ein "kluges, abgestimmtes, ausbalanciertes Öffnen mit Leitblanken und Sicherheitspuffern zu ermitteln".

Auch Kretschmer betonte, dass Bund und Länder bei ihren Beratungen am Mittwoch keine größeren Öffnungsschritte beschließen könnten.

"In dieser Zeit der steigenden Infektionen kann doch jetzt keine große Lockerung erfolgen. Es ist doch vollkommen klar, dass es das Falscheste ist. Deswegen kann es am Mittwoch nur um kleine Schritte gehen und um eine Teststrategie, die klar sagt, in welchen Bereichen wie viel Kapazität in der Zukunft vorhanden ist", sagte Kretschmer. Lockerungen in Kultur, Sport, Wirtschaft, Bildung müsse man ganz klar an Schnelltests binden.

Söder hält bei den Öffnungsschritten regionale Differenzierung für nötig, allerdings dürfte diese "kein reiner Wildwuchs" werden. Die Corona-Schnelltests stellten eine "echte Hoffnungschance" für die Öffnungsstrategie dar, seien aber keine "Schnellwaffe". Wichtig sei auch, dass schneller geimpft werden müsse. Hier müsse die Impfpriorisierung überarbeitet werden.

Söder und Kretschmer machten sich auch für mehr Impfstoff für die Hotspots und extra Impfdosen für den Nachbarstaat Tschechien stark, wo die Corona-Inzidenz besonders hoch ist.

Besonders aus Reihen der SPD gab es zuletzt Forderungen nach einem Strategiewechsel in der Corona-Strategie und einer klaren Öffnungsperspektive.

Kontakt zur Autorin: andrea.thomas@wsj.com

DJG/aat/jhe

(END) Dow Jones Newswires

March 01, 2021 04:44 ET (09:44 GMT)