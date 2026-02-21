|
21.02.2026 20:10:38
Söder und Merz in galaktischer Einigkeit
STUTTGART (dpa-AFX) - Galaktische Einigkeit statt Unionskrach: Dass CSU-Chef Markus Söder (59) ein bekennender "Trekkie" ist, also glühender Fan der Kultserie "Star Trek", ist im Berliner Politikbetrieb wohlbekannt - und hat sich natürlich auch bis zur Schwesterpartei herumgesprochen.
"Wir wissen, lieber Markus, dass du eine Lieblingsserie hast", sagte CDU-Chef Friedrich Merz, als er Söder vom CDU-Parteitag in Stuttgart verabschiedete. Merz zitierte den berühmten Satz aus der Serie: "To boldly go where no man has gone before" - also: "mutig dahin zu gehen, wo noch niemand zuvor war".
Passend dazu überreichte der CDU-Chef eine dunkelblaue Jacke mit dem Aufdruck "European Space Agency". Kanzler Merz konnte sich einen Nachsatz nicht verkneifen: "Bitte verstehe unser Geschenk nicht falsch, wir wollen dich nicht auf den Mond schicken." Die CDU wolle ihm nur ein schönes Geschenk machen, dass ihn immer an seine Serie erinnere.
Der bayerische Gast nahm es mit Humor, bedankte sich für das Kleidungsstück - und schob weitere galaktische Sprüche hinterher. Erst zitierte er "Möge die Macht mit dir sein" aus Star Wars und schob hinterher: "And live long and prosper." Dabei hob Söder die Hand mit gespreizten Fingern zum legendären Vulkanier-Gruß wie Mr. Spock./poi/DP/zb
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!
Letzte Top-Ranking Nachrichten
Börse aktuell - Live TickerATX beendet die Woche in Grün -- DAX schlussendlich im Plus --Wall Street schließt fester -- Asiens Börsen letztlich tiefrot
Der heimische Aktienmarkt tendierte am Freitag leicht aufwärts. Der deutsche Aktienmarkt bewegte sich unterdessen etwas höher. Die Wall Street zeigte sich zum Wochenende in Grün. Die Börsen in Asien präsentierten sich zum Wochenschluss mit schwacher Tendenz.