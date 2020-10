Söder und Scheuer nennen Einzelheiten zu neuem ICE-Werk in Nürnberg

NÜRNBERG (dpa-AFX) - Bayerns Ministerpräsident Markus Söder und Bundesverkehrsminister Andreas Scheuer (beide CSU) wollen am Montag Einzelheiten zum Bau eines neuen ICE-Werkes in Nürnberg bekanntgeben. Bisher war nur bekannt, dass das Werk bis etwa 2028 fertig sein soll, rund 400 Millionen Euro kosten und 450 Menschen Arbeit geben soll. Zu der Bekanntgabe am Montag werden auch die Vorstandsmitglieder der Deutschen Bahn, Ronald Pofalla und Berthold Huber, in Nürnberg erwartet. Die Frankenmetropole gilt als Eisenbahn-Hochburg. 1835 fuhr auf der Strecke Nürnberg-Fürth erstmals in Deutschland eine Eisenbahn./dm/DP/zb