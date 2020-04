Söder: Verlangsamung der Corona-Ausbreitung reicht noch nicht

Von Andrea Thomas

BERLIN (Dow Jones)--Für den bayerischen Ministerpräsidenten Markus Söder ist trotz der Verlangsamung der Corona-Pandemie in Bayern noch kein Grund zur Entwarnung. Er mahnte die Bevölkerung, die Kontaktsperren auch über die Osterfeiertage einzuhalten.

Die Verdoppelungszeit von Corona-Infektionen hätte sich zwar von 2,5 Tagen auf über 6 Tage erhöht, was ein positiver Trend sei. "Das reicht noch nicht", so Söder auf einer Pressekonferenz in München. "Es gibt keinen Grund zur Entwarnung. Wir müssen jetzt konsequent die getroffenen Maßnahmen weiter umsetzen. Durchhalten lohnt sich aber." Man dürfe jetzt "nicht zu früh aufgeben".

Laut Robert Koch Institut (RKI) hat sich die Zahl der registrierten Corona-Infizierten mit Stand Freitag um 6.174 auf 79.696 erhöht. Von ihnen sind 1.017 verstorben.

RKI-Präsident Lothar Wieler sagte am Freitag ebenfalls, der Trend verlangsame sich und die Maßnahmen wirkten. Dennoch stehe Deutschland erst am Beginn der Pandemie. Wichtig sei es, dass man Abstand halte.

Kontakt zur Autorin: andrea.thomas@wsj.com

DJG/aat/mgo

(END) Dow Jones Newswires

April 03, 2020 05:10 ET (09:10 GMT)