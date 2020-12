Söder will Beschlüsse für härtere Corona-Maßnahmen

BERLIN (Dow Jones)--Bayerns Ministerpräsident Markus Söder (CSU) will wegen der anhaltend hohen Infektionszahlen eine Verschärfung der Corona-Maßnahmen im Freistaat durchsetzen. Söder sagte der Bild am Sonntag: "Es braucht jetzt konsequentes Vorgehen. Wir können die hohen Todeszahlen in Deutschland nicht hinnehmen. Die Ansteckungszahlen sind weiterhin zu hoch. Es ist besser, bis Weihnachten zu handeln, als ein dauerhaftes Stop-and-go für die Bevölkerung."

December 05, 2020 18:00 ET (23:00 GMT)