Söder will weitere Corona-Maßnahmen und Vorbereitungszeit

Von Andrea Thomas

BERLIN (Dow Jones)--Bayern Ministerpräsident Markus Söder hält weitere Corona-Maßnahmen für nötig, um die Zahl der Neuinfektionen auf ein verkraftbares Niveau zu bringen. Allerdings sollte noch eine Woche abgewartet und Vorbereitungen betroffen werden, bis man diese beschließt, erklärte der CSU-Politiker im ZDF vor der Videokonferenz der Ministerpräsidenten mit Bundeskanzlerin Angela Merkel am Montagnachmittag. Gerade im Schulbereich müsse man über Alternativen nachdenken. Bei einer Verlängerung des Teil-Shutdowns müsste die betroffene Wirtschaft staatliche Hilfe erhalten.

Söder sagte im ZDF-Morgenmagazin, dass der vor zwei Wochen in Kraft getretene Teil-Shutdown mit der Schließung von Restaurants und Kneipen sowie Kultur- und Freizeiteinrichtungen bereits "erste Erfolge" gezeigt habe, denen aber weiter folgen müssten, um die Zahl der Neuinfektionen auf 50 Fälle innerhalb der letzten sieben Tage bei 100.000 Einwohnern zu bringen.

"Das ganz steile Wachstum ist abgebremst. Ich befürchte, dass das aber nicht reicht, um auf die Zahl zu kommen, die für uns entscheidend ist, nämlich die sogenannte 50er-Inzidenz, um dann die komplette Nachverfolgung durch die Gesundheitsbehörden wieder zu ermöglichen", so Söder. "Deshalb ist es klug, jetzt die eine Woche nochmal zu warten (…), um das weitere Verfahren zu sehen, aber auch um sich vorzubereiten."

Man müsse in dieser Woche noch einmal intensiv über das Schule reden, so Söder, denn gerade in den Schulen herrsche doch Infektionsgeschehen. "Wir müssen uns auch vorbereiten möglicherweise auf alternative Unterrichtsformen", so Söder.

Auf und Zu macht keinen Sinn

Söder forderte zudem von der Bevölkerung und der Wirtschaft Unterstützung für den Teil-Shutdowns, damit man die Wintermonate gut übersteht.

"Wir müssen diese Therapie auch erfolgreich bis zu Ende bringen. Denn genau das wollen wir nicht: eine Auf und Zu, ein Vor und Zurück, das macht keinen Sinn. Sondern wenn, dann jetzt richtig und nachhaltig, so dass wir bis zum Frühjahr mit dem Impfstoff uns gut entwickeln können", so Söder. "Natürlich ist es klar, sollte es zu einer Verlängerung der Maßnahmen kommen, dann braucht es auch entsprechend gleiche Hilfspakete. Das muss die Politik gewährleisten."

Bund und Länder wollen sich erneut am kommenden Montag über die Corona-Lage beraten. Der Teil-Shutdown war vorerst auf den Monat November befristet worden.

Laut AFP hat der Bund für das Treffen am heutigen Montag vorgeschlagen, dass der Aufenthalt in der Öffentlichkeit "ab sofort nur mit den Angehörigen des eigenen und maximal zwei Personen eines weiteren Hausstands gestattet" sein soll. Auch sollten sich Bürger "bei jedem Erkältungssymptom und insbesondere Krankheitssymptomen der Atemwege, zum Beispiel bei Husten oder Schnupfen, unmittelbar nach Hause in Quarantäne begeben".

Bei diesem Punkt hat Söder allerdings Gesprächsbedarf angemeldet.

Das Robert-Koch-Institut (RKI) hat am Montag 10.824 neue Corona-Infektionen gemeldet. Üblicherweise liegen die Zahlen am Montag niedriger als in den Tagen zuvor, weil am Wochenende weniger getestet und von den Gesundheitsämtern weniger Fälle an das RKI gemeldet werden. Dennoch liegen die Zahlen niedriger als vor einer Woche.

Auch die Ministerpräsidenten vom Saarland und Rheinland-Pfalz haben sich am Sonntagabend für weitere Kontaktbeschränkungen ausgesprochen, um die Corona-Infektionen deutlich zu senken.

(Mit Material von AFP)

Kontakt zur Autorin: andrea.thomas@wsj.com

DJG/aat/mgo

(END) Dow Jones Newswires

November 16, 2020 03:00 ET (08:00 GMT)