Top's Aktie
WKN DE: A40THY / ISIN: JP3629270004
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08.11.2026 17:30:00
SoFi Has 17.1 Million Members. Prediction: It Tops 20 Million in 2027.
SoFi Technologies (NASDAQ: SOFI) has been a huge laggard. And investors might have a difficult time separating the share price from the underlying business. This fintech stock has lost 34% of its value in 2026 (as of Nov. 4).
But the fundamentals look strong. For example, SoFi ended the third quarter with 17.1 million members, a figure that soared 35% year over year. The trajectory of its user growth has been nothing short of spectacular.
Based on historical trends, I predict that SoFi will easily top 20 million customers next year.
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