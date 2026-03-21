Hit Aktie
WKN DE: A41AF5 / ISIN: JP3791960002
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21.03.2026 13:37:00
SoFi Just Got Hit With a Short Report -- Here's Why I'm Not Selling
SoFi (NASDAQ: SOFI) is down by about 45% from its recent high, despite reporting extremely strong results throughout its business. In this video, I'll take a look at the latest numbers and will also give my thoughts on the recent short-seller report targeting the company.*Stock prices used were the morning prices of March 20, 2026. The video was published on March 21, 2026.Continue readingWeiter zum vollständigen Artikel bei MotleyFool
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