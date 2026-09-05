The Market Aktie
WKN DE: A3E16Q / ISIN: AU0000306037
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05.09.2026 14:07:01
SoFi Raised Its Revenue Guidance and the Stock Fell 10%. Here's What the Market Missed.
SoFi (NASDAQ:SOFI) reported the best quarter in its history a few weeks ago, and the stock fell by nearly 10%. It has since rebounded, along with many other fintech stocks, but this continues a pattern of SoFi reporting earnings that blew past expectations, only to see its stock retreat afterward.To be clear, there was a lot to like about SoFi's latest results, but that doesn't mean that the stock fell for no reason. Here's an overview of why SoFi fell after earnings, and why I've been adding shares to my position on any weakness.Image source: The Motley Fool. Continue readingWeiter zum vollständigen Artikel bei MotleyFool
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