Comes Aktie
ISIN: PLCOMES00020
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10.04.2026 16:00:00
SoFi Stock After the Short Report: What Comes Next?
SoFi (NASDAQ: SOFI) is caught in a high-stakes battle between fear and execution. A damaging short report crushed sentiment, but billions in fresh institutional commitments suggest the real story may be far stronger than the stock price implies. That disconnect could create a compelling setup if the company keeps delivering.Stock prices used were the market prices of April 3, 2026. The video was published on April 9, 2026.Continue readingWeiter zum vollständigen Artikel bei MotleyFool
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