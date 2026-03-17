Waters Aktie
WKN: 898123 / ISIN: US9418481035
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17.03.2026 21:22:14
SoFi Stock Drops After Muddy Waters Alleges Accounting Red Flags
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Nachrichten zu Waters Corp.
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12.03.26
|S&P 500-Titel Waters-Aktie: So viel Gewinn hätte ein Investment in Waters von vor 5 Jahren eingefahren (finanzen.at)
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05.03.26
|S&P 500-Papier Waters-Aktie: So viel Verlust hätte eine Investition in Waters von vor 3 Jahren bedeutet (finanzen.at)
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26.02.26
|S&P 500-Papier Waters-Aktie: So viel Verlust hätte ein Investment in Waters von vor einem Jahr bedeutet (finanzen.at)
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19.02.26
|S&P 500-Papier Waters-Aktie: So viel hätten Anleger an einem Waters-Investment von vor 10 Jahren verdient (finanzen.at)
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12.02.26
|S&P 500-Wert Waters-Aktie: So viel Gewinn hätte eine Waters-Investition von vor 5 Jahren eingebracht (finanzen.at)
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09.02.26
|Handel in New York: Börsianer lassen S&P 500 letztendlich steigen (finanzen.at)
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09.02.26
|Freundlicher Handel: Gewinne im S&P 500 (finanzen.at)
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09.02.26
|Freundlicher Handel in New York: Am Montagmittag Gewinne im S&P 500 (finanzen.at)
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