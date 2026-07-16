SoFi Technologies Aktie
WKN DE: A2QPMG / ISIN: US83406F1021
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16.07.2026 18:15:00
SoFi Technologies: The Customer Growth Story Isn't Over (NASDAQ: SOFI)
Investors don't usually turn to the financial services sector when looking for exciting opportunities. However, SoFi Technologies (NASDAQ: SOFI) is a reason to explore investment options that aren't dominated by massive banking entities.The fintech stock currently trades at a steep discount (42% off its peak as of July 14), but its potential growth story isn't over thanks to its ability to attract customers. This is a key reason that investors should consider SoFi for their own portfolios.Image source: SoFi Technologies.Continue readingWeiter zum vollständigen Artikel bei MotleyFool
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