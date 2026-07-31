SoFi Technologies gab Ergebnis zum abgelaufenen Quartal bekannt

SoFi Technologies hat sich am 29.07.2026 zu den Geschäftsergebnissen des am 30.06.2026 beendeten Quartals geäußert.

Der Gewinn je Aktie lag bei 0,12 USD. Im Vorjahresviertel waren 0,080 USD je Aktie erzielt worden.

Auf der Umsatzseite standen 1,57 Milliarden USD in den Büchern. Im Vorjahreszeitraum hatte das Unternehmen 1,13 Milliarden USD umgesetzt.

Redaktion finanzen.at