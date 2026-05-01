SoFi Technologies hat Bilanz für das abgelaufene Quartal gezogen

SoFi Technologies stellte am 29.04.2026 die jüngste Quartalsbilanz zum am 31.03.2026 abgelaufenen Quartal vor.

Der Gewinn je Aktie lag bei 0,12 USD. Im Vorjahresquartal hatte das Unternehmen einen Gewinn von 0,060 USD je Aktie vermeldet.

Im Vergleich zum Vorjahreszeitraum hat SoFi Technologies in dem jüngst abgelaufenen Quartal eine Umsatzsteigerung von 35,83 Prozent verbucht. Den Umsatz bezifferte das Unternehmen auf 1,41 Milliarden USD im Vergleich zu 1,04 Milliarden USD im Vorjahresquartal.

Redaktion finanzen.at