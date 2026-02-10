SoFi Technologies Aktie
WKN DE: A2QPMG / ISIN: US83406F1021
|
10.02.2026 11:45:00
SoFi Technologies Is Making Significant Moves in the Cryptocurrency Market. If History Repeats, Investors Can See Supercharged Returns.
When asked what they see as the most innovative industries, investors probably won't pick financial services. But SoFi Technologies (NASDAQ: SOFI) is changing that narrative. Its monster growth proves how well it's resonating with customers.The fintech stock is making an aggressive push into the cryptocurrency market. If history repeats, shareholders may enjoy supercharged returns.Image source: Getty Images.Continue readingWeiter zum vollständigen Artikel bei MotleyFool
