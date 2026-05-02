SoFi Technologies Aktie

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WKN DE: A2QPMG / ISIN: US83406F1021

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02.05.2026 13:10:00

SoFi Technologies Just Delivered Record Growth. Why Did Investors Want More?

By most metrics, SoFi Technologies (NASDAQ: SOFI) had a blowout performance for its 2026 first-quarter results. It set records across the board, but the stock price took a significant dip after the April 29 report was released.The company was dealing with a few broad issues as well as some specific issues heading into the earnings announcement, which already made it a tough year for shareholders, so this report is now creating a new wave of worry. Image source: Getty Images.Continue readingWeiter zum vollständigen Artikel bei MotleyFool
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