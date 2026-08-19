SoFi Technologies Aktie
WKN DE: A2QPMG / ISIN: US83406F1021
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19.08.2026 13:15:00
SoFi Technologies Just Reported Earnings. Here's the One Number That Matters Most for the Next Year.
At the end of July, SoFi Technologies (NASDAQ: SOFI) reported second-quarter financial results. There is really nothing to complain about. All signs still point to a business that's firing on all cylinders, as it continues to find tremendous success in the competitive and vast financial services industry.But one number stands out. Here's the single data point that matters most in the coming year for investors in this popular fintech stock.Image source: Getty Images.Continue readingWeiter zum vollständigen Artikel bei MotleyFool
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