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29.10.2026 06:31:29
SoFi Technologies legte die Bilanz zum abgelaufenen Quartal vor
SoFi Technologies ließ sich am 27.10.2026 in die Bücher schauen: Auf der vierteljährlichen Finanzkonferenz hat SoFi Technologies die Bilanz zum am 30.09.2026 beendeten Jahresviertel offengelegt.
Es wurde ein Gewinn je Aktie von 0,18 USD präsentiert. Im Vorjahresquartal hatte SoFi Technologies ein EPS von 0,110 USD je Aktie vermeldet.
Beim Umsatz wurden 1,80 Milliarden USD gegenüber 1,27 Milliarden USD im Vorjahreszeitraum ausgewiesen.
Redaktion finanzen.at
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