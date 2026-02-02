02.02.2026 06:31:29

SoFi Technologies: Quartalsergebnisse zum jüngsten Jahresviertel

SoFi Technologies veröffentlichte am 30.01.2026 auf der all-dreimonatlichen Finanzkonferenz die Zahlen zum am 31.12.2025 abgelaufenen Jahresviertel.

Das EPS lag bei 0,13 USD. Im letzten Jahr hatte SoFi Technologies einen Gewinn von 0,290 USD je Aktie eingefahren.

Der Umsatz für das abgelaufene Quartal belief sich auf 1,34 Milliarden USD – ein Plus von 32,47 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem SoFi Technologies 1,01 Milliarden USD erwirtschaftet hatte.

Das EPS für das Geschäftsjahr wurde mit 0,390 USD ausgewiesen. Das entspricht genau dem Gewinn je Aktie von 0,390 USD, der im Vorjahr erwirtschaftet wurde.

Auf der Umsatzseite standen 4,77 Milliarden USD in den Büchern. Im Vorjahr hatte das Unternehmen 3,77 Milliarden USD umgesetzt.

