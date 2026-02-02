SoFi Technologies Aktie
WKN DE: A2QPMG / ISIN: US83406F1021
|
02.02.2026 20:30:00
SoFi Technologies (SOFI) Stock Down Below $25 -- Time to Buy?
If you're interested in financial stocks, you've probably noticed SoFi Technologies (NASDAQ: SOFI), perhaps wishing that you bought it long ago. Check out its trailing returns:Time periodAverage annual returnContinue readingWeiter zum vollständigen Artikel bei MotleyFool
Der finanzen.at Ratgeber für Aktien!
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!
Nachrichten zu SoFi Technologies
|
29.01.26
|Ausblick: SoFi Technologies mit Zahlen zum abgelaufenen Quartal (finanzen.net)
|
15.01.26
|Erste Schätzungen: SoFi Technologies präsentiert das Zahlenwerk zum abgelaufenen Jahresviertel (finanzen.net)
|
12.12.25
|SoFi-Aktie: Phänomenale Rally 2025 - setzt das FinTech 2026 seinen Aufwärtstrend fort? (finanzen.at)
|
27.10.25
|Ausblick: SoFi Technologies stellt Zahlen zum jüngsten Quartal vor (finanzen.net)
|
13.10.25
|Erste Schätzungen: SoFi Technologies präsentiert Quartalsergebnisse (finanzen.net)
|
11.09.25
|NASDAQ-Neuling Figure-Aktie: Anleger feiern erfolgreichen Börsenstart (finanzen.at)