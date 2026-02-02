SoFi Technologies Aktie

SoFi Technologies

WKN DE: A2QPMG / ISIN: US83406F1021

02.02.2026 20:30:00

SoFi Technologies (SOFI) Stock Down Below $25 -- Time to Buy?

If you're interested in financial stocks, you've probably noticed SoFi Technologies (NASDAQ: SOFI), perhaps wishing that you bought it long ago. Check out its trailing returns:Time periodAverage annual returnContinue readingWeiter zum vollständigen Artikel bei MotleyFool
Nachrichten zu SoFi Technologies

