SoFi Technologies Stock Jumps 15% After Strong Q3 Results And Raised Outlook

(RTTNews) - SoFi Technologies, Inc. (SOFI) is up 15.46 percent, gaining $2.23 to $16.69 on Tuesday. The rise follows strong third-quarter results, with net income increasing to $240.99 million, or $0.18 per share, from $139.74 million, or $0.11 per share, a year earlier. Adjusted earnings were $242.99 million, or $0.18 per share, while adjusted EBITDA surged to $469.82 million from $276.88 million.

SoFi is currently trading at $16.69, up from the previous close of $14.46 after opening at $15.98 on the Nasdaq. The stock has traded between $15.67 and $16.76 during the session. Trading volume stands at 102.77 million shares, more than double its average volume of 49.44 million shares.

Third-quarter total net revenue rose to $1.39 billion from $961.6 million a year earlier. SoFi raised its 2026 outlook, now expecting adjusted net revenue of $5.04 billion and adjusted EBITDA of about $1.66 billion. For 2027, the company projects adjusted net revenue of $6.4 billion, adjusted EBITDA of $2.24 billion and net income of $1.28 billion, or $0.90 per share. SoFi shares have traded between $13.86 and $32.73 over the past 52 weeks.