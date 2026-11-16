SoFi Technologies Aktie
WKN DE: A2QPMG / ISIN: US83406F1021
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16.11.2026 22:27:25
SoFi Technologies vs. Toast: Which Financial Stock Is a Better Buy for 2027?
The fintech landscape is shifting as digital banks and specialized software providers battle for market share. Choosing between SoFi Technologies (NASDAQ:SOFI) and Toast (NYSE:TOST) requires weighing aggressive banking growth against restaurant-specific software dominance.
SoFi operates as a member-centric digital bank offering everything from student loans to investment accounts. Toast focuses on the hospitality industry, providing the backbone for restaurant operations and payments. Both companies are navigating high-growth phases, but their paths to profitability and market risks diverge significantly as they approach 2027.
SoFi acts as a one-stop shop for financial services, targeting high earners with a suite of lending and banking products. SoFi serves a concentrated number of whole loan purchasers and technology clients, and customer concentration like this adds a layer of risk to the business. Recently, the company partnered with Mastercard (NYSE:MA) to settle stablecoin transactions, signaling an expansion into digital asset services for other financial stocks and fintech firms.
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|SoFi Technologies
|13,47
|-3,72%
|Toast
|31,79
|1,18%
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