SoFi Technologies Aktie

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WKN DE: A2QPMG / ISIN: US83406F1021

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13.04.2026 03:00:00

SoFi Technologies vs. Upstart: Which Fintech Stock Is the Better Long-Term Buy?

Although we're still only in the first half of April, it has been a volatile 2026 for investors. The market continues to digest consumer weakness, geopolitical conflict, inflationary pressures, and general economic uncertainty. That's a lot to consider.Amid this backdrop, fintech stocks have gotten absolutely crushed. SoFi Technologies (NASDAQ: SOFI) shares are down 38% in 2026 (as of April 9). Investors in Upstart (NASDAQ: UPST), another innovator, are dealing with a 37% drop this year.It's time to start thinking about the next five years and beyond. Which of these stocks is the better long-term play?Continue readingWeiter zum vollständigen Artikel bei MotleyFool
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Der heimische Aktienmarkt tendierte vor dem Wochenende deutlich höher. Der deutsche Leitindex zeigte sich letztlich wenig verändert. Die Wall Street bewegte sich mit verschiedenen Vorzeichen. Die Börsen in Fernost verbuchten am Freitag Gewinne.
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