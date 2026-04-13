SoFi Technologies Aktie
WKN DE: A2QPMG / ISIN: US83406F1021
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13.04.2026 03:00:00
SoFi Technologies vs. Upstart: Which Fintech Stock Is the Better Long-Term Buy?
Although we're still only in the first half of April, it has been a volatile 2026 for investors. The market continues to digest consumer weakness, geopolitical conflict, inflationary pressures, and general economic uncertainty. That's a lot to consider.Amid this backdrop, fintech stocks have gotten absolutely crushed. SoFi Technologies (NASDAQ: SOFI) shares are down 38% in 2026 (as of April 9). Investors in Upstart (NASDAQ: UPST), another innovator, are dealing with a 37% drop this year.It's time to start thinking about the next five years and beyond. Which of these stocks is the better long-term play?Continue readingWeiter zum vollständigen Artikel bei MotleyFool
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