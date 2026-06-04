Robinhood Aktie

Robinhood für 0 Euro bei ZERO ordern (zzgl. Spreads)

WKN DE: A3CVQC / ISIN: US7707001027

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04.06.2026 19:26:00

SoFi vs. Robinhood: Which Is the Better Buy Right Now?

SoFi (NASDAQ: SOFI) and Robinhood (NASDAQ: HOOD) are two of the most popular financial technology, or fintech, stocks in the market. Robinhood has been the better performer over the past few years, but with both stocks beaten down, which is the best choice right now?*Stock prices used were the morning prices of June 3, 2026. The video was published on June 4, 2026.Continue readingWeiter zum vollständigen Artikel bei MotleyFool
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