Sezzle Aktie
WKN DE: A2PPQ3 / ISIN: AU0000050981
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25.08.2026 11:00:00
SoFi vs. Sezzle: Which Fintech Stock Is the Better Buy?
SoFi (NASDAQ: SOFI) and Sezzle (NASDAQ: SEZL) are two of the better-known emerging fintech players. SoFi has been around longer, but Sezzle's explosive returns during the past five years have put it on the map.SoFi aims to offer traditional banking services at a discount due to its online model, while Sezzle is a buy now, pay later (BNPL) platform that is looking to diversify. Here's what investors should know if they only want to invest in these stocks.Image source: Getty Images.Continue readingWeiter zum vollständigen Artikel bei MotleyFool
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Nachrichten zu Sezzle Inc Chess Depository Interests Repr 1 Sh
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