Sofia Hotel Balkan AD legte die Bilanz zum abgelaufenen Quartal vor

Sofia Hotel Balkan AD hat sich am 26.11.2025 zu den Geschäftsergebnissen des am 30.09.2025 beendeten Quartals geäußert.

Das EPS lag bei 0,12 BGN. Im letzten Jahr hatte Sofia Hotel Balkan AD einen Gewinn von 0,220 BGN je Aktie eingefahren.

Im Vergleich zum Vorjahreszeitraum hat Sofia Hotel Balkan AD in dem abgelaufenen Quartal einen Umsatzeinbruch von 4,17 Prozent verbucht. Der Umsatz lag bei 10,8 Millionen BGN im Vergleich zu 11,3 Millionen BGN im Vorjahresquartal.

Redaktion finanzen.at