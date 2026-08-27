Sofia Hotel Balkan AD: So viel setzte das Unternehmen zuletzt um

Sofia Hotel Balkan AD hat am 24.08.2026 die Bücher zum am 30.06.2026 abgelaufenen Quartal geöffnet.

Für das jüngste Quartal wurde eine Gewinn je Aktie von 0,27 EUR ausgewiesen. Im Vorjahresviertel hatte das Unternehmen ein EPS von 0,100 EUR je Aktie generiert.

Auf der Umsatzseite wurde eine Steigerung um 10,88 Prozent gegenüber dem im Vorjahresviertel erwirtschafteten Umsatz in Höhe von 6,2 Millionen EUR generiert. Dementsprechend wurde der jüngste Umsatz mit 6,8 Millionen EUR ausgewiesen.

Redaktion finanzen.at